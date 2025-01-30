Про це повідомили в поліції Херсонської області.

Правоохоронці встановили, що в період із середини серпня 2023 року по кінець жовтня керівництво територіальної громади уклало 11 договорів із будівельною фірмою з Одеси для капітального ремонту житлових будинків, які постраждали від обстрілів російських загарбників у Благодатному.

Після закінчення робіт підрядник надав відповідні акти. Сільська рада переказала на банківський рахунок підприємця майже 4 мільйони гривень. Але, як з’ясували слідчі територіального поліцейського підрозділу, власник будівельної компанії завищив вартість будівництва на суму понад 450 тисяч гривень.

Підприємцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

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