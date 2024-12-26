В Одессе строительная фирма присвоила участок земли возле моря

Об этом сообщает полиция Одесской области и областная прокуратура.

Речь идет о 73-летней основательнице и 65-летнем директоре одной из местных частных строительных фирм.

Установлено, что они в сговоре с неустановленными пока лицами, подделали документы и оформили на свое предприятие право собственности на земельный участок площадью 1 гектар по улице Мускатной (бывшая Зои Космодемьянской) в Одессе. Этот участок еще в 1961 году был предоставлен в собственность Одесскому государственному экологическому университету для размещения учебной агрометереологической станции.

Завладев земельным участком, дельцы планировали продать его для получения прибыли.

Правоохранители, собрав достаточно доказательств противоправных действий фигурантов, сообщили обоим о подозрении в подделке документов по ч. 3 и 4 ст. 358 и мошенничестве по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время нанесенный ущерб возмещен в полном объеме путем отмены права собственности на указанный земельный участок.

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