Новости Одессы и Одесской области

Почти как настоящие: в Одессе проходит этап Кубка Украины по судомодельному спорту (фото)

Почти как настоящие: в Одессе проходит этап Кубка Украины по судомодельному спорту (фото)

В Одесском Черноморском яхт-клубе проходит второй этап Кубка Украины по судомодельному спорту в классах F5-П, F5-E — Odessa Radiosailing Cup 2020. В соревнованиях принимают участие 10 команд, взрослые и юниоры.

В федерации судомодельного спорта более 100 классов моделей, которые делятся на 6 секций. Одна из них – парусные радиоуправляемые яхты. У них  все как у больших яхт, только они меньше размером и у них нет мотора – в качестве движущей силы используется только ветер.

Для одних это хобби, которому уделяются годы жизни, для других – спорт, для третьих – старт в жизни. Многие ребята, после того, как увлекаются судномоделированием выбирают потом инженерные специальности. В современных яхтах используют и новые технологии, а приобретенные навыки позволяют собирать все что угодно, даже мощные дроны для военных целей.

-Детей учат прежде всего, думать, ну и обращаться с разными инструментами. Это самый сложный класс. Тут нельзя так: газ дал и поехал. Надо поставить паруса правильно, посмотреть, какой ветер, рассчитать дистанцию, рассказывает Андрей Коваль из Черкасс.

Возраст участников самый разный: от 10 до 60. При чем, в Украине много молодежи, в то время, как в западных странах этим спортом увлекаются люди зрелого возраста.

Судомодельный спорт неолимпийский вид, но у спортсменов есть своя федерация и все звания такие же как и в других видах спорта. На международные соревнования команды выезжают два раза в год, чаще всего в Австрию или Венгрию. Спортсмены говорят, что могут соревноваться везде, где есть вода, а на озерах проводить соревнования  даже лучше – от морской воды аппаратура портится быстрее.

По словам спортсменов, в этом году график соревнований скомканный. Коронавирус внес свои коррективы и в тренировочный процесс тоже. Так, например, нельзя проводить сборы, поэтому проходят только соревнования.  Первый этап состоялся в Черкассах в апреле, второй, в Одессе в мае, 3-й в Днепре и финал должен состояться  в Черкассах в октябре.

Одесское отделение судомоделизма и судомодельного спорта возглавляет Тимур Кишубаев. Он рассказал, что тренировки и соревнования одесских любителей проходят в Черноморском яхт клубе. Сейчас планируется отремонтировать одно из зданий на его территории, чтобы дать возможность большему количеству людей присоединиться к этому увлекательному виду спорта.

Напомним, в Одессе также встретили рыбацкий новый год

Фото: Юлия Сущенко

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить