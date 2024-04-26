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Одесит виборов “золото” на чемпіонаті України з судномоделізму (фото)

Одесит виборов “золото” на чемпіонаті України з судномоделізму (фото)

Працівник Одеського припортового заводу Валерій Харет виборов золото на чемпіонаті України з судномоделізму, де він представив модель французького фрегата “LA VENUS” зразка 1782 року.

Про це повідомляє Одеський припортовий завод.

Змагання з судномоделізму в Україні проводяться щорічно навесні, цього року естафету ухвалила Вінниця. Чемпіонат проводився для відбору учасників до складу національної збірної команди для участі у чемпіонаті Європи у 2024 році у Болгарії.

У змаганнях взяли участь понад 150 моделей з різних куточків України, і чергову перемогу здобув Валерій Харет – працівник АТ «ОПЗ», коваль на молотах та пресах ремонтного цеху.

Валерій Харет – член Федерації судномоделізму та судноробного спорту України, майстер спорту України, неодноразовий призер Чемпіонатів світу, Європи, України з судноробного спорту.

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Змагання відбулися у класі С-3, де Валерій представив свою власноруч зроблену модель французького фрегата LA VENUS 1782 року. Його робота була відзначена не лише естетикою та деталізацією, а й високим рівнем майстерності.

Матеріали для побудови таких серйозних складних моделей видобуваються по крихтах із багатьох джерел.

«Ми завжди прагнутимемо нових перемог. Кожне змагання – це нові випробування та досвід. Готуючись до Чемпіонату України 2024 року, який відбувся у Вінниці, було проведено цілу низьку копітку роботу з деталізації фрегату серед яких – виготовлено та встановлено кормовий ліхтар, штурвал, зроблено обв’язування гармат, виготовлено носову фігуру тощо. Вважаю, що все заплановане вийшло. Адже золото Чемпіонату – наше! Наступний етап – Чемпіонаті Європи у Болгарії. Готуємось», – розповідає Валерій.

Моделювання Валерій захоплювався ще з дитинства, зібрав десятки моделей автомобілів, літаків, будівель, суден тощо. Професійно судномоделювання почав займатися з 2016 року та зосередився виключно на кораблях.

Валерій створив унікальні макети-копії голландської яхти, броненосця, данської шхуни та французького фрегата. Його роботи неодноразово ставали лауреатами та займали призові місця на змаганнях судномоделістів національного та міжнародного рівнів.

 

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