Одесса вернулась к отключениям света по графику: как проверить адрес

Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК Одесские электросети».

В Одессе и Одесском районе области действуют графики стабилизационных отключений. Найти их вы можете на сайте ДТЭК Одесские электросети: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

ВНИМАНИЕ! В ДТЭК предупреждают, что из-за большо числа посетителей сайт работает медленно, поэтому страница с графиком отключений может открываться 1-2 минуты.

Где найти графики и как ими пользоваться, мы подробно рассказывали в этй публикации: Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу

Поскольку ситуация с электроснабжением Одессы и области остается сложной, количество часов со светом зависит от объема энергопотребления.

ДТЭК Одесские электросети обращается к предпринимателям с просьбой ограничить освещение вывесок, фасадов и рекламы, к бытовым клиентам — не использовать энергоемкие приборы одновременно, а пользоваться им по очереди, особенно в пиковые утренние и вечерние часы нагрузки.

Ремонтные работы на энергооборудовании продолжаются. Энергетики Одесской области и всей страны делают все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия российских обстрелов и вернуть свет в каждый дом.

Враг продолжает атаковать энергосистему и в результате ночной атаки 25 марта был поврежден еще один объект НЭК “Укрэнерго”, что сильно ухудшило ситуацию, потому что энергосистема Одесской области еще не оправилась от атак, которые были на прошлой неделе.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал, что во многие одесские дома свет будет подаваться 2-3 часа в сутки. Всего же без света вчера остались 300 тысяч семей.