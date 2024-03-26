Отключения света в Одессе: ситуация на утро 26 марта (видео)

О ситуации со снабжением электричеством Одессы и области рассказал директор ДТЭК “Одесские электросети” Дмитрий Григорьев.

По его словам, ситуация очень непростая. Враг продолжает атаковать энергосистему и в результате ночной атаки 25 марта был поврежден еще один объект НЭК “Укрэнерго”, что сильно ухудшило ситуацию, потому что энергосистема Одесской области еще не оправилась от атак, которые были на прошлой неделе.

Поэтому в Одессе и Одесском районе продолжаются экстренные отключения, графики не действуют. Причина таких ограничений — работоспособная сеть не в состоянии пропустить тот объем электроэнергии, который нужен всем абонентам.

Но критическая инфраструктура запитана на 100% и работает в штатном режиме. Наиболее пострадавшими являются именно Одесский район и город Одесса. В других районах области ограничений нет,

— рассказал энергетик.

Отметим, что ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал, что во многие одесские дома свет будет подаваться 2-3 часа в сутки. Всего же без света вчера остались 300 тысяч семей.

При этом изменения к лучшему присутствуют. Если 25 марта общественный электротранспорт в Одессе не работал (для работы трамваев и троллейбусов не хватало электрической мощности), то сегодня с утра на маршруты вышла примерно половина подвижного состава.

Энергетики и городские власти Одессы призывают всех предпринимателей отказаться от освещения фасадов и наружной рекламы, а население просят не пользоваться лишними электроприборами (бойлеры, электрообогреватели, электроплиты и электрочайники), особенно в утренние и вечерние пиковые часы нагрузки.