Одеса повернулася до вимкнення світла за графіком: як перевірити адресу

Про це повідомляє пресслужба “ДТЕК Одеські електромережі”.

В Одесі та Одеському районі області діють графіки стабілізаційних відключень. Знайти їх ви можете на сайті ДТЕК Одеські електромережі: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

УВАГА! В ДТЕК попереджають, що через велику кількість відвідувачів сайт працює повільно, тому сторінка з графіком відключень може відкриватися 1-2 хвилини.

Де знайти графіки та як ними користуватися, ми докладно розповідали в цій публікації: Графіки відключень світла в Одесі: як перевірити адресу та дізнатися свою групу

Оскільки ситуація з електропостачанням Одеси та області залишається складною, кількість годин зі світлом залежить від обсягу енергоспоживання.

ДТЕК Одеські електромережі звертається до підприємців із проханням обмежити освітлення вивісок, фасадів і реклами, до побутових клієнтів – не використовувати енергоємні прилади одночасно, а користуватися ними по черзі, особливо в пікові ранкові та вечірні години навантаження.

Ремонтні роботи на енергообладнанні тривають. Енергетики Одеської області та всієї країни роблять усе можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки російських обстрілів і повернути світло в кожну домівку.

Ворог продовжує атакувати енергосистему і внаслідок нічної атаки 25 березня було пошкоджено ще один об’єкт НЕК “Укренерго”, що значно погіршило ситуацію, бо енергосистема Одещини ще не оговталася від атак, які були минулого тижня.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав, що в багато одеських будинків світло подаватиметься 2-3 години на добу. Загалом же без світла вчора залишилися 300 тисяч сімей.