Одесса стала на шаг ближе к включению в список ЮНЕСКО

Номинационное досье Одессы для включения в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО полностью готово. И сегодня его передали в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Это еще один шаг Одессы в ЮНЕСКО, ведь вскоре это досье будет передано в Париж, в самую Всемирную организацию.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

«Я благодарен всем нашим друзьям из других стран, международным партнерам, экспертам и, конечно, профессиональной команде, которая подготовила это досье. Я уверен, что в ближайшее время мы поставим точку в этом вопросе, а наше уникальное наследие будет под надежной защитой ЮНЕСКО»,

– заявил по этому поводу мэр Одессы Геннадий Труханов.

А по словам главы Минкульта Александра Ткаченко, защита ЮНЕСКО – это «зонт над Одессой, которая будет защищать ее».

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО хотят включить часть центра Одессы площадью 240 га.

Как пояснил «Одесской жизни» одесский историк, член рабочей группы по вопросу включения Одессы в список ЮНЕСКО Александр Бабич, Одессу номинируют по двум критериям: уникальная мультикультурность и уникальное градостроительное решение.

В частности, в охранную зону должна попасть центральная часть города – от балки по Польскому спуску, по улице Жуковского, до Преображенской, включая Соборную площадь, улицы Садовую, Торговую и Конную.

Больше подробностей в нашей статье: Одесса в «списке ЮНЕСКО»: как это будет и что это нам даст?

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Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»