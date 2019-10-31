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Новости Одессы и Одесской области

За заслуги литераторов: Одессу внесли в список творческих городов ЮНЕСКО

За заслуги литераторов: Одессу внесли в список творческих городов ЮНЕСКО

Одесса получила признание ЮНЕСКО: там отметили ее успехи в области литературы.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов на заседании исполкома 31 октября, передает timer-odessa.net.

Для этого, по словам градоначальника, полгода собирали все нужные документы, переводили их и оформляли в цифровом виде. В итоге экперты всемирной Организации по вопросам науки и культуры присвоили Одессе статус литературного города.

Это значит, что город причислили к списку населенных пунктов, где всячески развивают творчество, внося вклад в мировую лабораторию идей и новаций.

Фото: i.mycdn.me

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