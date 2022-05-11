Центр Одессы вскоре может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Городские власти продолжают работать над подготовкой документов для включения центральной часть Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

«Прошлая неделя была для нас очень продуктивной, мы провели ряд встреч и уже практически закончили подготовку необходимого пакета документов», — сказал мэр Одессы.

При этом Геннадий Труханов во время встречи с директором по вопросам Восточной и Центральной Европы Центра Либеральной Современности г-жой Марилуизе Бек отметил, что решение о принятии в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО принимается коллегиально.

Поэтому сегодня Одессе важна поддержка каждого из голосующих.

Г-жа Бек подчеркнула, что будет сотрудничать с рабочей группой и оказывать поддержку по мере возможности.

Ранее министр культуры Италии Дарио Франческини выразил желание «немедленно» включить украинскую Одессу в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, по его мнению, сможет уберечь уникальную архитектуру города от обстрелов со стороны россии.