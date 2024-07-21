Одесса попала в рейтинг самых дешевых для жизни городов

Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Numbeo.

В частности, Киев занял 199-е место, Одесса – 202-е, а Львов – 204-е из 218 возможных в базе данных Numbeo. То есть жизнь в Одессе дешевле, чем в Киеве, но дороже, чем во Львове.

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Данный рейтинг учитывает средний расход семьи из четырех человек на основные товары и услуги, включая цены на продукты, аренду жилья, стоимость питания в ресторанах и среднюю зарплату.

Стоит отметить, что во всех трех украинских городах наблюдается снижение стоимости жизни по сравнению с прошлым годом, что может быть связано с экономическими трудностями, вызванными войной.

Согласно рейтингу Numbeo, самыми дорогими городами мира оказались швейцарские Женева и Цюрих, а остальные три места в первой пятерке заняли американские Нью-Йорк, Бостон и Сан-Франциско.

Как оказалось, стоимость проживания в Одессе в текущем году составляет 29,5% от цен в Нью-Йорке.

Напомним, в январе текущего года Одесса оказалась на втором месте среди 127 городов Восточной Европы по уровню преступности, а летом 2023 года заняла 20-е место в списке самых опасных городов Европы.

Numbeo – крупнейшая в мире сербская краудсорсинговая онлайн-база данных о предполагаемых потребительских ценах, ценах на недвижимость и показателях качества жизни в разных городах и странах.

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