Новости Одессы и Одесской области

Одесса попала в тройку самых опасных европейских городов

Одесса попала в тройку самых опасных европейских городов

Согласно новому рейтингу Crime Index от Numbeo Одесса заняла второе место среди 127 городов Восточной Европы по уровню преступности. Самым криминальным городом на этот раз стал Днепр.

Рейтинг Numbeo обновил информацию о качестве жизни в городах мира.

В первую пятерку самых преступных городов Восточной Европы по версии рейтинга входят белорусский Минск и румынская Констанца .

Отметим, летом 2023 года Одесса заняла 20-е место в списке самых опасных городов Европы.

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рейтинг

Numbeo – это онлайн-база данных, которую формируют пользователи со всего мира. Ее основал бывший программист Google в 2009 году. Ступени стран в рейтингах формируют пользователи ресурса со всего мира. Рейтинг Crime Index публикуется дважды в год.

Как рассчитывается рейтинг Numbeo

Рейтинг Рейтинг Crime Index публикуется дважды в год и указывает на уровень преступности, учитывая количество краж, вандализма, вооруженных нападений, угонов автомобилей, уровень коррупции и торговли наркотиками.

При сборе данных за основу принимаются оценки пользователей платформы, у которых просят ответить на вопрос об уровне преступности и безопасности в их городах. На основе ответов и формируется рейтинг. При этом каждый пользователь может добавить свою оценку на сайте. К примеру, в 2017 году житель Швеции Линус Трулссон решил менее чем через день изменить данные статистики Numbeo. Он поставил своему городу худшую оценку во всех категориях и в конце концов сделал его самым опасным в рейтинге.

То есть кто-либо и в любой точке мира может анонимно изменять данные. Поэтому особо полагаться на рейтинг Numbeo нельзя.

Одним из критериев ненадежности рейтинга является количество оценок пользователей, которое не всегда отражает демографическую ситуацию. Например, до полномасштабного вторжения в Одессе было 1,01 млн населения, а в Днепре — 968 тысяч (на 4,15% меньше, чем в Одессе). В рейтинге городов Одесса и Днепр имеют 134 и 109 оценок соответственно, то  есть Днепр имеет на 18,6% меньше голосов.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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