Новости Одессы и Одесской области

Одессу включили в рейтинг самых опасных городов мира

Одессу включили в рейтинг самых опасных городов мира

По версии обновленного рейтинга Crime and Safety Indexes, обнародованного на сайте Numbeo, Одесса заняла 20-е место в списке самых опасных городов Европы.

По данным рейтинга, среди самых опасных городов Европы оказались:

  • Катания (Италия);
  • Марсель (Франция);
  • Бирмингем и Ковентри (Великобритания);
  • Шарлеруа (Бельгия).

В рейтинг также попали пять украинских городов, в том числе:

  • Днепр – занял 17 место;
  • Одесса – 20 место;
  • Харьков – 35 место;
  • Киев – 45 место;
  • Львов – 67 место.

Самым безопасным городом Европы, по версии Crime and Safety Indexes, признан швейцарский Берн. На втором и третьем местах разместились немецкий Мюнхен и нидерландская Гаага, разделившая третье место с еще одним швейцарским городом – Цюрихом.

Оценка безопасности городов включала всеобщее восприятие уровня преступности, отзывы жителей и посетителей относительно личной безопасности во время дневных и ночных прогулок, а также обеспокоенность конкретными преступлениями. Эксперты оценивали масштабы преступлений против собственности и уровень насилия, в том числе нападений, убийств, сексуальных преступлений и т.д.

Как отметили авторы рейтинга, невзирая на географические и культурные разницы, полученные данные отражают важность управления преступностью и создание благоприятной среды для жителей городов и туристов.

Numbeo – крупнейшая в мире сербская краудсорсинговая онлайн-база данных о предполагаемых потребительских ценах, ценах на недвижимость и показателях качества жизни в разных городах и странах.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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