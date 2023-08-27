Одессу включили в рейтинг самых опасных городов мира

По версии обновленного рейтинга Crime and Safety Indexes, обнародованного на сайте Numbeo, Одесса заняла 20-е место в списке самых опасных городов Европы.
По данным рейтинга, среди самых опасных городов Европы оказались:
- Катания (Италия);
- Марсель (Франция);
- Бирмингем и Ковентри (Великобритания);
- Шарлеруа (Бельгия).
В рейтинг также попали пять украинских городов, в том числе:
- Днепр – занял 17 место;
- Одесса – 20 место;
- Харьков – 35 место;
- Киев – 45 место;
- Львов – 67 место.
Самым безопасным городом Европы, по версии Crime and Safety Indexes, признан швейцарский Берн. На втором и третьем местах разместились немецкий Мюнхен и нидерландская Гаага, разделившая третье место с еще одним швейцарским городом – Цюрихом.
Оценка безопасности городов включала всеобщее восприятие уровня преступности, отзывы жителей и посетителей относительно личной безопасности во время дневных и ночных прогулок, а также обеспокоенность конкретными преступлениями. Эксперты оценивали масштабы преступлений против собственности и уровень насилия, в том числе нападений, убийств, сексуальных преступлений и т.д.
Как отметили авторы рейтинга, невзирая на географические и культурные разницы, полученные данные отражают важность управления преступностью и создание благоприятной среды для жителей городов и туристов.
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