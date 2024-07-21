Одеса потрапила до рейтингу найдешевших для життя міст

Про це свідчать дані світового рейтингу Numbeo.

Зокрема, Київ посів 199-е місце, Одеса – 202-е, а Львів – 204-е з 218 можливих у базі даних Numbeo. Тобто життя в Одесі дешевше, ніж у Києві, але дорожче, ніж у Львові.

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Цей рейтинг враховує середню витрату сім’ї з чотирьох осіб на основні товари та послуги, включаючи ціни на продукти, оренду житла, вартість харчування у ресторанах та середню зарплату.

Варто зазначити, що у всіх трьох українських містах спостерігається зниження вартості життя порівняно з минулим роком, що може бути пов’язане з економічними труднощами, які спричинені війною.

Згідно з рейтингом Numbeo, найдорожчими містами світу виявилися швейцарські Женева та Цюріх, а решту трьох місць у першій п’ятірці посіли американські Нью-Йорк, Бостон і Сан-Франциско.

Як виявилося, вартість проживання в Одесі цього року становить 29,5% від цін у Нью-Йорку.

Нагадаємо, в січні поточного року Одеса опинилася на другому місці серед 127 міст Східної Європи за рівнем злочинності, а влітку 2023 року посіла 20-е місце у списку найнебезпечніших міст Європи.

Numbeo – найбільша в світі сербська краудсорсингова онлайн-база даних про передбачувані споживчі ціни, ціни на нерухомість та показники якості життя в різних містах та країнах.

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