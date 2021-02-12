Глава департамента образования и науки Елена Буйневич предлагает мамам дошкольников принять участие в составлении меню для детских садов.

В рецептах должны быть полезные и одобренные Госпродпотребслужбой продукты. То есть ничего жареного, жирного, никаких сырых молочных и кисломолочных продуктов и консервированных изделий.

Из предложенных рецептов, самых полезных и интересных, составят специальный сборник.

Чтобы поделиться своей идеей меню, нужно отправить электронное письмо с рецептами на почту департамента deposvita@omr.gov.ua. В теме сообщения указать «Сборник рецептов одесской мамы».

Фото: nashkiev.ua

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