Сейчас на городских маршрутах №17 и №28 курсируют 4 из 13 новых трамвая.

По предварительной информации, остальные трамваи начнут курсировать после полного восстановления маршрута №7. Их запустят в работу только после завершения строительства дренажной системы и восстановления путей на спуске Виталия Блажко (Маринеска) и реконструкции разворотного кольца по ул. 28-й Бригады. Только тогда снова будет техническая возможность движения трамваев по всей трассе маршрута «Север-Юг».

Напомним, 13 вагонов модели К1Т306 Одесса приобрела по условиям кредитного договора с Европейским Инвестиционным банком на сумму в 20 миллионов евро. Международный тендер на эту закупку был проведен еще в 2021 году. Его проводили изначально на 12 трамваев, но во время конкуренции между поставщиками «Татра-Юг» при фиксированной общей сумме предложила на один вагон больше.

В салоне вагона — 71 сидячее место. Большинство из них — на низком полу, без всяких ступенек. В первой секции 20 мест, во второй 16, в третьей 35. Есть две накопительные площадки, а также пространство для стоячих пассажиров в узлах сочленения. Общая вместимость трамвая — 250 или даже 300 пассажиров.

Ранее сообщалось, что поставки партии из 13 трамваев должны завершиться до конца марта 2025 года.

Читайте также: Как долго будет перекрыто движение по спуску Виталия Блажко — распоряжение мэра