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Как долго буде перекрыто движение по спуску Виталия Блажко — распоряжение мэра

Как долго буде перекрыто движение по спуску Виталия Блажко — распоряжение мэра

В связи с продолжением ремонтных работ ограничение движения транспорта по спуску Виталия Блажко (ранее — Маринеска) продлено до 31 мая 2025 года. В связи с этим внесены изменения в ряд маршрутов автобусов и трамваев.

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Соответствующее распоряжение подписано городским головой, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

С 23 ноября 2024 года перекрыто движение автотранспорта по спуску Виталия Блажко  для строительства новой дренажной системы. Рабочие демонтируют плитку, которой вымощены трамвайные пути. Автомобильное движение на это время тоже перекрыли.

О том, что спуск, связывающий центр Одессы с Пересыпским районом, начал проседать, заговорили в прошлом году. На некоторых жилых домах появились трещины, деформировались рельсы трамвайных путей. Работы проводятся с целью стабилизации оползневых процессов.

После этого появится возможность запустить трехсекционные трамваи по маршруту №7 “Север-Юг”, который связывает наиболее удаленные друг от друга жилмассивы Таирова и Котовского между собой и с центром города.

Как ходят автобусы

Маршруты №№ 168, 240, 250 — в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую (поворот налево), ул. Старопортофранковскую, спуск Ольгиевский, ул. Балковскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршрутам;

Маршруты №№ 105, 121, 145, 146, 242 — в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Преображенской на пер. Футуристов (пер. Маяковского), спуск Военный, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршрутам.

Как ходят трамваи

Маршрут № 7 — от ул. Черноморского казачества до ул. 28-й бригады (ул. Паустовского) и в обратном направлении.

Также будет организовано движение трамвайного маршрута № 3 «16-я ст. Люстдорфской дороги — ул. Пастера» (с заездом на Старосенную площадь).

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