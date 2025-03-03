Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Новые трамваи курсируют:

2 вагона — по маршруту №17 (Куликово поле — 11 ст. Большого Фонтана) — интервал движения 15-16 мин.

2 вагона — по маршруту №28 (парк Шевченко — ул. Пастера) — интервал движения 10-11 мин.

“Они обеспечат комфортные и безопасные поездки для всех пассажиров, в том числе для людей с инвалидностью”, — говорится в сообщении.

Длина вагона такого трамвая составляет 26 метров, он может перевозить до 300 пассажиров и имеет 71 место для сидения.

Тележки трамвая поворотные, они оборудованы двухступенчатым подвешиванием и благодаря своей конструкции обеспечивают вагону большую маневренность и возможность эксплуатации на небезупречных трамвайных путях.

Напомним, в 2021 году компания «Татра-Юг», производственные мощности которой находятся в Днепре, выиграла тендер на поставку в Одессу 13 трамваев модели К1Т306 по проекту «Городской общественный транспорт», финансируемому Европейским инвестиционным банком. 11 их них уже доставлены, а последние трамваи по данному контракту должны поступить в город до конца марта этого года.