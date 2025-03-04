Наразі на міських маршрутах №17 і №28 курсують 4 із 13 нових трамваїв.

За попередньою інформацією, решта трамваїв почнуть курсувати після повного відновлення маршруту №7, їх запустять у роботу тільки після завершення будівництва дренажної системи та відновлення колій на узвозі Віталія Блажка (Маринеска) і реконструкції розворотного кільця по вул. 28-ї Бригади. Тільки тоді знову буде технічна можливість руху трамваїв по всій трасі маршруту «Північ-Південь».

Нагадаємо, 13 вагонів моделі К1Т306 Одеса придбала за умовами кредитного договору з Європейським Інвестиційним банком на суму в 20 мільйонів євро. Міжнародний тендер на цю закупівлю було проведено ще 2021 року. Його проводили спочатку на 12 трамваїв, але під час конкуренції між постачальниками «Татра-Юг» за фіксованої загальної суми запропонувала на один вагон більше.

У салоні вагона – 71 сидяче місце. Більшість із них – на низькій підлозі, без жодних сходинок. У першій секції 20 місць, у другій 16, у третій 35. Є два накопичувальні майданчики, а також простір для стоячих пасажирів у вузлах зчленування. Загальна місткість трамвая – 250 або навіть 300 пасажирів.

Раніше повідомлялося, що поставки партії з 13 трамваїв мають завершитися до кінця березня 2025 року.

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