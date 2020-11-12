Карантин выходного дня: как будет работать общественный транспорт

6 ноября Верховная Рада одобрила новый законопроект, которым ужесточаются карантинные меры. Уже с понедельника человека без маски в общественном месте могут оштрафовать. С 9 ноября закон вступил в силу. «Одесская жизнь» выясняла ответы на самые главные вопросы: кто будет штрафовать, где нельзя быть без маски и сколько придется заплатить за нарушение?

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