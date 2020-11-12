Карантин выходного дня: как будет работать общественный транспорт

Работу общественного транспорта во время карантина выходного дня отменять не будут. Но при этом будут действовать определенные ограничения.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем telegram-канале.
“Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, межгородского, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки – без ограничений”, – написал министр.
Напомним, карантин выходного дня, который своим решением ввело правительство, в Украине начнет действовать 14 ноября.