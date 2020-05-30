Одесса готова к следующему этапу ослабления карантина: как будут работать фитнес-клубы?

С 1 июня в Украине стартует третий этап смягчения карантинных мер. Одесситы смогут снова посещать спортзалы, бассейны и фитнес-клубы. Как это будет на практике?

Как рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в заведениях должны следовать рекомендациям:

проводить температурный скрининг посетителей и персонала;

не допускать в залы для индивидуальных занятий больше одного человека на 10 кв.м;

проводить групповые занятия не более, чем для 10 человек;

у входа и в залах устанавливать антисептики;

между тренажерами для кардио-тренировок должны быть расстояние 2,5 м.

Кроме того, персонал обязан носить защитные маски или респираторы и следить за гигиеной рук.

На период карантина запрещается:

использовать многоразовые полотенца;

проводить групповые занятия для детей до 14 лет;

функционирование спа-зон и оказании услуг массажа;

работа фитнес-баров и детских комнат;

посетителям одновременно использовать многофункциональные тренажеры.

В бассейнах можно будет заниматься индивидуально или только спортивным группам.

Как сообщают в пресс-службе Минздрава, к переходу на ослабленный режим карантина готовы все области, кроме четырёх. Во Львовской, Черновецкой и Ровенской областях продолжают регистрировать новые случаи COVID-19, больше допустимой нормы, то есть более 12 инцидентов на 100 тыс. человек. А в Донецкой области этот параметр не превышает допустимых показателей, но здесь не достаточно тестируют население. Должны проверять минимум 12 чел на 100 тыс, а, по статистике, только 8,34.

Сколько в Одесской области за последние сутки зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом читайте здесь.

Напомним, что в Одессе с 1 июня начнут работать инклюзивные центры.

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