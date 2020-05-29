С 1 июня в Одессе начинают работать инклюзивные центры: что известно?

С понедельника, 1 июня, в инклюзивно-ресурсных центрах Одессы возобновляется проведение комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Департамент образования и науки Одесского горсовета обращает внимание родителей на то, что в первую очередь будет проводиться обследование детей, которые должны начать получение дошкольного и начального образования в 2020/2021 учебном году, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые нуждаются в срочном устройстве в семейные или государственные формы содержания.

Комплексная психолого-педагогическая оценка развития ребенка будет проводиться по отдельному графику, утвержденному руководителем ИРЦ и предварительно согласованному с родителями или лицами, их заменяющими, с соблюдением всех противоэпидемических требований:

– при входе в учреждение детям и сопровождающим их лицам обязательно будет проводиться температурный скрининг.

– не допускается скопление лиц в часы приема.

– расстояние между посетителями, которые ожидают разрешения на вход в помещение, должно быть не менее 1,5 метра.

– необходимым условием является использование родителями и работниками учреждения индивидуальных средств защиты.

Фото: Freepik

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