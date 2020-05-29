Коронавирус 29 мая: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

Одесская область опустилась на 12 место в статистике заболеваемости COVID-19 Сейчас Одесская область на 12 месте в Украине по количеству выявленных случаев COVID-19. За время с 15 по 26 мая область переместилась на 4 позиции ниже. ПОДРОБНЕЕ

Стало известно, сколько пациентов лечатся сейчас в стационарах Одессы от коронавируса По состоянию на понедельник, 25 мая, в городской клинической инфекционной больнице Одессы находились 163 пациента, из них 89 человек — с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ