Коронавирус 29 мая: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 29 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 22 811 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 429 новых случаев заболевания. Вылечились 495 человек. Зарегистрировано 10 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 8 934 пациентов выздоровели, 679 человек умерли.
В Одессе и области к 9.00 29 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 878 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За минувшие сутки: 17 новых случаев заболевания.