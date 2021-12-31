Одесса — единственный украинский город, который рекомендуют посетить британцам в 2022 году

Список рекомендаций городов, которые стоит посетить в следующем году составило для своих читателей британское издание Independent. Всего там девять городов и среди них Одесса.

Одесса отличается старинной архитектурой и культурным наследием

Британцам сообщают, что Одесса, возможно, самый красивый город во всем бывшем Советском Союзе. Ее отличает великолепная архитектура 19 века и богатое культурное наследие.

В Independent также отмечают красивое одесское побережье и отличные пляжи в районе Аркадии.

В Одессе доступные для иностранцев цены

Город также привлекателен для британских туристов низкой стоимостью отельных номеров и дешевым общественным транспортом. В публикации сказано, что комфортный номер в отелях «Морской» или «Черное море» обойдется гостю города в разумные 60 фунтов стерлингов, а проезд на троллейбусе из аэропорта в центральную часть города – всего в 2 грн. Как видим, информации в публикации, мягко говоря устарела, хотя для иностранных туристов наш общественный транспорт все равно один из самых доступных в мире.

Еще два плюса, которые должны побудить британцев сделать выбор в пользу Одессы – отсутствие необходимости оформлять визу и появление в скором времени (с 27 марта 2022 года) прямого лоукост-рейса (от авиакомпании Wizz Air) из британского Лутона прямиком в Одессу.

Кроме Одессы в список рекомендаций от Independent попали Вена, Неаполь, Париж, Осло, Сеул, хорватский Сплит, литовский Каунас и город на острове Крит — Ханья.

Ранее мы рассказывали, что Одесский аквапарк стал самым желанным развлекательным местом в Украине.

Кроме того, сообщалось о захватывающих планах Офиса президента и муниципальных одесских властей реконструировать центр Одессы и сделать «туристическим магнитом» для всей Украины.

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