Какие экскурсии есть в Одессе и что посмотреть за городом?

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Можно сказать, что это профессиональный праздник для Одессы.

Ведь, к счастью, в нашем городе и недалеко за его пределами, есть, что посмотреть и послушать туристам и самим одесситам. «Одесская жизнь» разбиралась в экскурсионном меню.

Экскурсии по городу

Туристические агентства и гиды предлагают традиционно посетить обзорные экскурсии по городу. Они отлично подходят для первого знакомства с Одессой. Маршруты пролегают по центральным улицам, а иногда включают заезды в район Молдаванки, Аркадии, на Французский бульвар.

Также большим спросом среди туристов и самих одесситов пользуются легендарные одесские катакомбы. В основном туристов водят в катакомбы, вход в которые расположен на Разумовской, и в «Катакомбу Кантакузена», что на улице Бунина.

Также в городе есть много тематических экскурсий, например, «Одесса и кино», «Храмы Одессы», «Еврейская Одесса», «Масонская Одесса», «По Одессе Владимира Высоцкого», «Дворы и коты», «Такие разные женщины», «Вкусная Одесса», «Закулисье Оперного театра». Но лидерами в этом сегменте остаются «Криминальная Одесса» и «Воронцовский маяк» (последний вариант возможен только при благоприятной погоде).

Тут нельзя не упомянуть прогулки по конкретным улицам — Маразлиевской, Пастера, Елисаветинской, Коблевской, Садовой и другим. Такие экскурсии особенно очаровательны, так как передают локальную атмосферу в масштабе города.

Есть и театрализованные экскурсии, во время которых в определенных локациях гостей встречает тётя Соня и другие известные персонажи. Актёры поют и разыгрывают небольшие сценки, создавая колоритную атмосферу.

Кроме того, сейчас популярны авторские индивидуальные экскурсии. Их могут проводить как для одного человека, так и для небольшой группы — до 5-6 туристов. Программы разрабатываются с учётом запросов клиентов и обычно включают не только посещение двориков и прочих достопримечательностей, но и заведений с вкусной едой.

Экскурсий длятся обычно 1-3 часа и стоят от 150 грн с человека. Самыми дорогими считаются индивидуальные экскурсии — цены стартуют от 800-1000 грн.



Загородные экскурсии

Ну а те, кто хочет сменить обстановку, могут отправиться путешествовать за город. Предложений море — от поездки в Вилково до дегустации улиток на специальной ферме. Вот пару предложений:

Бюро путешествий «Семья»

Сайт: turodessa.com.ua

turodessa.com.ua Адрес: г. Одесса, ул. Ришельевская, 68

г. Одесса, ул. Ришельевская, 68 Телефон: +38 (097) 367-41-32

+38 (097) 367-41-32 Социальные сети: Фейсбук, Инстаграмм

Наши интересные экскурсии:

Экскурсии в Умань

Актовский каньон

Рафтинг в Мигее

Время начала и длительность экскурсии: 08:00, 1 день

Программа :

8:00 – сбор группы. Выезд группы из Одессы. Переезд в Умань.

Обзорная экскурсия по дендропарку «Софиевка».

Свободное время в парке для посещения фэнтези-парка «Новая Софиевка» и парка Динозавров

16:00 Для любознательных и интересующихся историей города, предлагаем обзорную экскурсию по знаменательным местам Старой Умани с посещением тайных подземельев Василианского монастыря.

21.00–22.00 Посещение свето-музыкального шоу «Жемчужина любви». Комплекс фонтанов расположен на берегу Осташевского пруда и на территории сквера имени Т.Г. Шевченко.

22.00 Отъезд в Одессу.

Время прибытия группы в Одессу ориентировочно в 01.30.

Стоимость экскурсии (что в себя включает): 550 грн (проезд автобусом, сопровождение гида, страховка)

Специальные предложения, скидки: Есть клуб путешественников «Семья» со специальными клубными ценами

Сайт: www.pelican-danube-tour.com.ua

www.pelican-danube-tour.com.ua Адрес: г. Одесса, пер. Некрасова, 2 . г. Вилково, ул. Б. Хмельницкого, 54.

Телефоны: (095) 709-12-91, (067) 489-01-69,

Социальные сети: Инстаграмм, Фейсбук

Наши интересные экскурсии:

База отдыха на берегу Дуная в Вилково.

Комфортное проживание прямо на берегу Дуная в коттеджах Pelican-City (2-х, 3-х местные номера) и в гостевом доме (до 14 человек). Туры выходного дня.

Компания проводит регулярные сборные туры из Одессы по программе «Дельта Дуная – 0 км» каждые выходные. Однодневные. Двухдневные. Многодневные туры.

Индивидуальные экскурсии и водные прогулки. Экскурсионные туры из Одессы в Вилково, корпоративный отдых на Дунае. Зеленый туризм, рыбалка, фото-туры.

Водные прогулки в дельту Дуная и по каналам города. У Вас будет возможность насладиться уникальными пейзажами Вилково и Дуная, познакомиться с обитателями дельты, узнать историю жизни Липован! Вы сможете посетить знаменитый “0 км Дуная”, остров Ермаков, самую молодую сушу Европы, Дунайский биосферный заповедник, а также город на воде.

Время начала и длительность экскурсии: Программы индивидуальны. От 1 до 10 дней

Программа Тур выходного дня из Одессы «Дунайская дельта – 0 км» включает рыбацкий пикник на островной зеленой стоянке «КВАКЕНБУРГ» или комплексе зеленого туризма «ПЕЛИКАН», пешеходную экскурсию по старой части города, водную прогулку по Дельте Дуная к 0 км.

Стоимость экскурсии (что в себя включает):

проживание от 450 грн/номер

индивидуальные экскурсии от 470 грн

регулярные сборные туры из Одессы на 1 день от 985 грн.

Корпоративный отдых от 200 грн за человека.

Подготовила: Марина АНИМУЦКАЯ