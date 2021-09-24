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Какие экскурсии есть в Одессе и что посмотреть за городом?

Какие экскурсии есть в Одессе и что посмотреть за городом?

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Можно сказать, что это профессиональный праздник для Одессы.

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Ведь, к счастью, в нашем городе и недалеко за его пределами, есть, что посмотреть и послушать туристам и самим одесситам. «Одесская жизнь» разбиралась в экскурсионном меню.

Экскурсии по городу

Туристические агентства и гиды предлагают традиционно посетить обзорные экскурсии по городу. Они отлично подходят для первого знакомства с Одессой. Маршруты пролегают по центральным улицам, а иногда включают заезды в район Молдаванки, Аркадии, на Французский бульвар.

Также большим спросом среди туристов и самих одесситов пользуются легендарные одесские катакомбы. В основном туристов водят в катакомбы, вход в которые расположен на Разумовской, и в «Катакомбу Кантакузена», что на улице Бунина.

Также в городе есть много тематических экскурсий, например, «Одесса и кино», «Храмы Одессы», «Еврейская Одесса», «Масонская Одесса», «По Одессе Владимира Высоцкого», «Дворы и коты», «Такие разные женщины», «Вкусная Одесса», «Закулисье Оперного театра». Но лидерами в этом сегменте остаются «Криминальная Одесса» и «Воронцовский маяк» (последний вариант возможен только при благоприятной погоде).

Тут нельзя не упомянуть прогулки по конкретным улицам — Маразлиевской, Пастера, Елисаветинской, Коблевской, Садовой и другим. Такие экскурсии особенно очаровательны, так как передают локальную атмосферу в масштабе города.

Есть и театрализованные экскурсии, во время которых в определенных локациях гостей встречает тётя Соня и другие известные персонажи. Актёры поют и разыгрывают небольшие сценки, создавая колоритную атмосферу.

Кроме того, сейчас популярны авторские индивидуальные экскурсии. Их могут проводить как для одного человека, так и для небольшой группы — до 5-6 туристов. Программы разрабатываются с учётом запросов клиентов и обычно включают не только посещение двориков и прочих достопримечательностей, но и заведений с вкусной едой.

Экскурсий длятся обычно 1-3 часа и стоят от 150 грн с человека. Самыми дорогими считаются индивидуальные экскурсии — цены стартуют от 800-1000 грн.

Загородные экскурсии

Ну а те, кто хочет сменить обстановку, могут отправиться путешествовать за город. Предложений море — от поездки в Вилково до дегустации улиток на специальной ферме. Вот пару предложений:

Бюро путешествий «Семья»

Наши интересные экскурсии:

  • Экскурсии в Умань
  • Актовский каньон
  • Рафтинг в Мигее

Время начала и длительность экскурсии: 08:00, 1 день

Фонтаны в Умани
Фонтаны в Умани
Фонтаны в Умани

Программа :

  • 8:00 – сбор группы. Выезд группы из Одессы. Переезд в Умань.
  • Обзорная экскурсия по дендропарку «Софиевка».
  • Свободное время в парке для посещения фэнтези-парка «Новая Софиевка» и парка Динозавров
  • 16:00 Для любознательных и интересующихся историей города, предлагаем обзорную экскурсию по знаменательным местам Старой Умани с посещением тайных подземельев Василианского монастыря.
  • 21.00–22.00 Посещение свето-музыкального шоу «Жемчужина любви». Комплекс фонтанов расположен на берегу Осташевского пруда и на территории сквера имени Т.Г. Шевченко.
  • 22.00 Отъезд в Одессу.
  • Время прибытия группы в Одессу ориентировочно в 01.30.

Стоимость экскурсии (что в себя включает): 550 грн (проезд автобусом, сопровождение гида, страховка)

Специальные предложения, скидки: Есть клуб путешественников «Семья» со специальными клубными ценами

 

лого Пеликан-ТурВилково-Пеликан-Тур

Наши интересные экскурсии:

  1. База отдыха на берегу Дуная в Вилково.
    Комфортное проживание прямо на берегу Дуная в коттеджах Pelican-City (2-х, 3-х местные номера) и в гостевом доме (до 14 человек).
  2. Туры выходного дня.
    Компания проводит регулярные сборные туры из Одессы по программе «Дельта Дуная – 0 км» каждые выходные.
  3. Однодневные. Двухдневные. Многодневные туры.
    Индивидуальные экскурсии и водные прогулки. Экскурсионные туры из Одессы в Вилково, корпоративный отдых на Дунае.
  4. Зеленый туризм, рыбалка, фото-туры.
    Водные прогулки в дельту Дуная и по каналам города. У Вас будет возможность насладиться уникальными пейзажами Вилково и Дуная, познакомиться с обитателями дельты, узнать историю жизни Липован! Вы сможете посетить знаменитый “0 км Дуная”, остров Ермаков, самую молодую сушу Европы, Дунайский биосферный заповедник, а также город на воде.
Экскурсии от Пеликан-Тур
кувшинка
Экскурсии от Пеликан-Тур
Экскурсии от Пеликан-Тур
Экскурсии от Пеликан-Тур
Экскурсии от Пеликан-Тур
Вилково - 0 км

Время начала и длительность экскурсии: Программы индивидуальны. От 1 до 10 дней

Программа Тур выходного дня из Одессы «Дунайская дельта – 0 км» включает рыбацкий пикник на островной зеленой стоянке «КВАКЕНБУРГ» или комплексе зеленого туризма  «ПЕЛИКАН», пешеходную экскурсию по старой части города,  водную прогулку по Дельте Дуная к 0 км.

Стоимость экскурсии (что в себя включает):

  • проживание от 450 грн/номер
  • индивидуальные экскурсии от 470 грн
  • регулярные сборные туры из  Одессы на 1 день от 985 грн.
  • Корпоративный отдых от 200 грн за человека.

Подготовила: Марина АНИМУЦКАЯ

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