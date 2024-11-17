Новости Одессы и Одесской области

В Одессе самая худшая ситуация со светом в стране: заявление энергетиков

В Одессе самая худшая ситуация со светом в стране: заявление энергетиков

Уже вечером 17 ноября энергетики сделали заявление, что сейчас все их усилия направлены на то, чтобы запитать критическую инфраструктуру. Только потом смогут перейти к подаче электричества в дома одесситов.

В заявлении ДТЭК Одесские электросети говорится, что после утреннего вражеского обстрела ситуация с электроснабжением Одесской области остается сложной.

Самая худшая ситуация в Одессе и Одесском районе. К сожалению, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирова) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города. Работы продолжаются.

И только там, где это не мешает работам по восстановлению питания инфраструктурных объектов, энергетики возвращают свет в дома.

Сейчас, в связи с масштабными разрушениями энергетических объектов, в Одесской области действуют экстренные отключения света. И как заявляют в ДТЭК, сейчас все энергетики области непрерывно работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Ранее мы писали, когда в Одессе может восстановиться подача электричества.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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