В Одессе самая худшая ситуация со светом в стране: заявление энергетиков

Уже вечером 17 ноября энергетики сделали заявление, что сейчас все их усилия направлены на то, чтобы запитать критическую инфраструктуру. Только потом смогут перейти к подаче электричества в дома одесситов.
В заявлении ДТЭК Одесские электросети говорится, что после утреннего вражеского обстрела ситуация с электроснабжением Одесской области остается сложной.
Самая худшая ситуация в Одессе и Одесском районе. К сожалению, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирова) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города. Работы продолжаются.
И только там, где это не мешает работам по восстановлению питания инфраструктурных объектов, энергетики возвращают свет в дома.
Сейчас, в связи с масштабными разрушениями энергетических объектов, в Одесской области действуют экстренные отключения света. И как заявляют в ДТЭК, сейчас все энергетики области непрерывно работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Ранее мы писали, когда в Одессе может восстановиться подача электричества.