Одеські комунальники показали, як будуть утилізовувати новорічні ялинки (відео)

Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Жеман.

– І продовжуючи «ялинкову» тему… відео не моє, але дуже схоже на те, що відбувається в реальності! Саме тому, вже багато років встановлюємо будинку на НР штучну ялинку, – повідомив він.

И продолжая «ёлочную» тему… видео не мое, но очень похоже на то, что происходит в реальности! Именно поэтому, уже много лет устанавливаем дома на НГ искусственную елку. Gepostet von Dmitry Zheman am Donnerstag, 2. Januar 2020

Нагадаємо, до 1 лютого кожен може обміняти свою ялинку на солодощі. Комунальники оприлюднили список пунктів здачі ялинок.

Фото: Дмитро Жеман

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