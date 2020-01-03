Одеські комунальники показали, як будуть утилізовувати новорічні ялинки (відео)

Утилізовувати ялинки будуть з допомогою спеціальної машини.
Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Жеман.
– І продовжуючи «ялинкову» тему… відео не моє, але дуже схоже на те, що відбувається в реальності! Саме тому, вже багато років встановлюємо будинку на НР штучну ялинку, – повідомив він.
И продолжая «ёлочную» тему… видео не мое, но очень похоже на то, что происходит в реальности! Именно поэтому, уже много лет устанавливаем дома на НГ искусственную елку.
Gepostet von Dmitry Zheman am Donnerstag, 2. Januar 2020
Нагадаємо, до 1 лютого кожен може обміняти свою ялинку на солодощі. Комунальники оприлюднили список пунктів здачі ялинок.
Фото: Дмитро Жеман
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!