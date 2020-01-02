Принеси ялинку на утилізацію та отримай цукерки: в Одесі комунальники анонсували акцію

Про це повідомляє директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Жеман.

– Одесити відгуляють Новий рік і почнуть викидати новорічні ялинки. Виноситимуть їх до сміттєвих баків або того гірше – кидати в невстановлених місцях. Ми додатково повідомимо адреси, куди можна буде прийти і залишити ялинку. А натомість ми будемо давати цукерки, – сказав Жеман.

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