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Новости Одессы и Одесской области

Де в Одесі можна обміняти свою ялинку на солодощі: список адрес

Де в Одесі можна обміняти свою ялинку на солодощі: список адрес

Кількість принесених хвойних не позначатиметься на кількості солодкого.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Кожен одесит, який прийняв рішення позбутися після новорічних свят від зеленої красуні, зможе зробити це в спеціально відведеному місці, а не біля сміттєвих контейнерів або у дворах.

Замість хвойних дерев можна отримати цукерки або інші солодощі. Кількість принесених хвойних не відіб’ється на кількості солодкого.

Акція триватиме до 1 лютого 2020 року.

Адреси пунктів прийому використаних новорічних ялинок і сосен:
вул. Ак. Корольова, 114 (у дворі);
вул. Ак. Вільямса, 65, 59;
просп. Ак. Глушка, 21/1 (за будинком);
вул. Ак. Корольова, 53/1 (футбольне поле у дворі);
вул. Ак. Вільямса, 46/3;
просп. Ак. Глушка, 11/1 (за магазином «Копійка»);
Люстдорфська дорога, 176 (у дворі),
просп. Ак. Глушка, 26 (у парку);
вул. Ільфа і Петрова, 10 Б (торець будинку);
вул. Ільфа і Петрова, 12 (за ТП);
вул. Ак. Корольова, 80А, 80 Б (зелена зона);
вул. Ак. Вільямса, 81/3 (у дворі);
просп. Ак. Глушка, 22 (за ТП);
вул. Шишкіна, 52 / 2А;
просп. Небесної Сотні, 4; 55;
вул. Героїв Крут, 1;
вул. Варненська, 5/2;
просп. Адміральський, 9;
вул. Космонавтів, 68 (ПУ-12);
вул. Юрія та Івана Лип, 38 (ЖКС);
вул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);
вул. Ак. Філатова, 29 Б (ПУ-3);
Овідіопольська дорога, 8 (ПУ-46);
вул. Єфімова, 2 (ПУ-5);
вул. Болгарська, 16;
вул. Балківська, 199;
вул. Середня, 47;
вул. Б. Хмельницького, 64;
просп. Олександрівський, 4;
вул. Канатна, 19/21;
вул. Велика Арнаутська, 18;
просп. Олександрівський, 27;
вул. Кутузакія, 28;
вул. Десятого квітня, 2;
вул. Ніжинська, 28;
вул. Князівська, 4;
вул. Транспортна, 8А;
просп. Шевченка, 11 (з боку вул. Р. Кармена);
вул. Сегедська, 8;
вул. Черняховського, 5;
вул. Тираспольська, 13 (у дворі);
вул. Посмітного, 33/Фонтанська дорога, 65;
вул. Мала Арнаутська, 25;
вул. Велика Арнаутська, 83;
вул. Отамана Чепіги, 9;
вул. Балківська, 36/5;
вул. Сергія Ядова, 22;
просп. Добровольського, 148 А (біля теплотраси);
просп. Добровольського, 18 А (біля бойлерної);
вул. Заболотного, 36;
вул. Висоцького, 20 (біля бойлерної);
вул. Бочарова, 1 (біля бойлерної);
вул. Давида Ойстраха, 13 (біля бойлерної);
вул. Заболотного, 19;
просп. Добровольського, 95;
вул. Марсельська, 9;
вул. Героїв оборони Одеси, 76;
вул. Кримська, 70;
вул. Заболотного, 55;
вул. Капітана Кузнецова, 95;
вул. Героїв оборони Одеси, 18;
Миколаївська дорога, 297;
Миколаївська дорога, 309;
вул. Чорноморського козацтва, 167;
вул. Миколи Плигуна, 3;
вул. Ширшова, 21;
вул. Краснослобідська, 88.

Фото: ОМР

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