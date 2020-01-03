Де в Одесі можна обміняти свою ялинку на солодощі: список адрес

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Кожен одесит, який прийняв рішення позбутися після новорічних свят від зеленої красуні, зможе зробити це в спеціально відведеному місці, а не біля сміттєвих контейнерів або у дворах.

Замість хвойних дерев можна отримати цукерки або інші солодощі. Кількість принесених хвойних не відіб’ється на кількості солодкого.

Акція триватиме до 1 лютого 2020 року.

Адреси пунктів прийому використаних новорічних ялинок і сосен:

вул. Ак. Корольова, 114 (у дворі);

вул. Ак. Вільямса, 65, 59;

просп. Ак. Глушка, 21/1 (за будинком);

вул. Ак. Корольова, 53/1 (футбольне поле у дворі);

вул. Ак. Вільямса, 46/3;

просп. Ак. Глушка, 11/1 (за магазином «Копійка»);

Люстдорфська дорога, 176 (у дворі),

просп. Ак. Глушка, 26 (у парку);

вул. Ільфа і Петрова, 10 Б (торець будинку);

вул. Ільфа і Петрова, 12 (за ТП);

вул. Ак. Корольова, 80А, 80 Б (зелена зона);

вул. Ак. Вільямса, 81/3 (у дворі);

просп. Ак. Глушка, 22 (за ТП);

вул. Шишкіна, 52 / 2А;

просп. Небесної Сотні, 4; 55;

вул. Героїв Крут, 1;

вул. Варненська, 5/2;

просп. Адміральський, 9;

вул. Космонавтів, 68 (ПУ-12);

вул. Юрія та Івана Лип, 38 (ЖКС);

вул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);

вул. Ак. Філатова, 29 Б (ПУ-3);

Овідіопольська дорога, 8 (ПУ-46);

вул. Єфімова, 2 (ПУ-5);

вул. Болгарська, 16;

вул. Балківська, 199;

вул. Середня, 47;

вул. Б. Хмельницького, 64;

просп. Олександрівський, 4;

вул. Канатна, 19/21;

вул. Велика Арнаутська, 18;

просп. Олександрівський, 27;

вул. Кутузакія, 28;

вул. Десятого квітня, 2;

вул. Ніжинська, 28;

вул. Князівська, 4;

вул. Транспортна, 8А;

просп. Шевченка, 11 (з боку вул. Р. Кармена);

вул. Сегедська, 8;

вул. Черняховського, 5;

вул. Тираспольська, 13 (у дворі);

вул. Посмітного, 33/Фонтанська дорога, 65;

вул. Мала Арнаутська, 25;

вул. Велика Арнаутська, 83;

вул. Отамана Чепіги, 9;

вул. Балківська, 36/5;

вул. Сергія Ядова, 22;

просп. Добровольського, 148 А (біля теплотраси);

просп. Добровольського, 18 А (біля бойлерної);

вул. Заболотного, 36;

вул. Висоцького, 20 (біля бойлерної);

вул. Бочарова, 1 (біля бойлерної);

вул. Давида Ойстраха, 13 (біля бойлерної);

вул. Заболотного, 19;

просп. Добровольського, 95;

вул. Марсельська, 9;

вул. Героїв оборони Одеси, 76;

вул. Кримська, 70;

вул. Заболотного, 55;

вул. Капітана Кузнецова, 95;

вул. Героїв оборони Одеси, 18;

Миколаївська дорога, 297;

Миколаївська дорога, 309;

вул. Чорноморського козацтва, 167;

вул. Миколи Плигуна, 3;

вул. Ширшова, 21;

вул. Краснослобідська, 88.

Фото: ОМР

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