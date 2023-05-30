Очередной языковой скандал в Одессе: в кафе отказались обслуживать на украинском (видео)

Активистка попросила бариста говорить на украинском языке, поскольку в Украине законодательство обязывает общаться на украинском работников сферы обслуживания.

Как рассказал журналистам «Одесской жизни» Демьян Ганул,

В одном из кафе Одессы произошел неприятный инцидент, бариста отказал в обслуживании на украинском языке. Также начал рассказывать о «рускагавярящем гораде» и о том, «какая разница»!

Также, как сообщил нашему изданию Демьян Ганул, парень приехал в Одессу всего 8 лет назад на учебу, но украинским языком не смог овладеть.

Демьян Ганул нашел парня, который отказался обслуживать девушку на украинском языке, и заставил его извиниться на камеру. На видео он сказал, что «Одесса – украинский город, который успешно переходит на украинский язык».

Напомним, как преподавательницу одесского колледжа уволили из-за русского языка.

Читайте также об еще одном скандале: боксер Ломаченко рассказал, кто остановит войну в Украине.

Фото и видео: Демьян Ганул