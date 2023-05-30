Новости Одессы и Одесской области

Очередной языковой скандал в Одессе: в кафе отказались обслуживать на украинском (видео)

Очередной языковой скандал в Одессе: в кафе отказались обслуживать на украинском (видео)

В Одессе произошел очередной языковой скандал из-за бариста, отказавшегося обслуживать клиентку на украинском языке. Соответствующее видео опубликовал общественный активист Демьян Ганул.

Активистка попросила бариста говорить на украинском языке, поскольку в Украине законодательство обязывает общаться на украинском работников сферы обслуживания.

Как рассказал журналистам «Одесской жизни» Демьян Ганул,

В одном из кафе Одессы произошел неприятный инцидент, бариста отказал в обслуживании на украинском языке. Также начал рассказывать о «рускагавярящем гораде» и о том, «какая разница»!

Также, как сообщил нашему изданию Демьян Ганул, парень приехал в Одессу всего 8 лет назад на учебу, но украинским языком не смог овладеть.

Демьян Ганул нашел парня, который отказался обслуживать девушку на украинском языке, и заставил его извиниться на камеру. На видео он сказал, что «Одесса – украинский город, который успешно переходит на украинский язык».

Напомним, как преподавательницу одесского колледжа уволили из-за русского языка.

Читайте также об еще одном скандале: боксер Ломаченко рассказал, кто остановит войну в Украине.

Фото и видео: Демьян Ганул

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить