Очередной языковой скандал в Одессе: в кафе отказались обслуживать на украинском (видео)

В Одессе произошел очередной языковой скандал из-за бариста, отказавшегося обслуживать клиентку на украинском языке. Соответствующее видео опубликовал общественный активист Демьян Ганул.
Активистка попросила бариста говорить на украинском языке, поскольку в Украине законодательство обязывает общаться на украинском работников сферы обслуживания.
Как рассказал журналистам «Одесской жизни» Демьян Ганул,
В одном из кафе Одессы произошел неприятный инцидент, бариста отказал в обслуживании на украинском языке. Также начал рассказывать о «рускагавярящем гораде» и о том, «какая разница»!
Также, как сообщил нашему изданию Демьян Ганул, парень приехал в Одессу всего 8 лет назад на учебу, но украинским языком не смог овладеть.
Демьян Ганул нашел парня, который отказался обслуживать девушку на украинском языке, и заставил его извиниться на камеру. На видео он сказал, что «Одесса – украинский город, который успешно переходит на украинский язык».
Напомним, как преподавательницу одесского колледжа уволили из-за русского языка.
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Фото и видео: Демьян Ганул