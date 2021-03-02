Очередной «домогрох» и «побочка» от вакцины: главные события Одессы в первый день весны

В понедельник, 1 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

В ночь на понедельник 1 марта в центре Одессы обрушилась стена дома-памятника архитектуры на Нежинской, 16.

В Одессе прививку от коронавируса получили уже 60 медиков. Между тем, после вакцинации у 22 медиков наблюдались побочные эффекты.

В Одессе двое неизвестных напали и избили главного режиссера Оперного театра Евгения Лавренчука.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила отстранить от занимаемой должности первого замдиректора морского торгового порта «Южного» Одесской области Романа Инде.

Авиакомпания YanAir Airlines возобновит выполнение полетов в Грузию из Одессы.

Фото Марии Котовой