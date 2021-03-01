Вакцинация от коронавируса: у одесских медиков появились побочные эффекты

В Одессе прививку от коронавируса получили уже 60 медиков.
Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 1 марта.
По словам чиновницы, первыми прививку получили сотрудники одесской инфекционки (40 человек), а также неотложной и экстренной помощи (20 человек).
Между тем, Якименко отметила, что после вакцинации у 22 медиков наблюдалось повышение температуры от 37,2 до 38,5 градусов и ухудшение общего состояния.
«26 сотрудников больницы по разным причинам отказались от вакцинации», – рассказала глава горздрава.
Всего в рамках первого этапа вакцинации в Одессе планируют вакцинировать 1028 человек, среди которых 496 медиков и работников лабораторий.
Напомним, в Одессе вакцинация от коронавируса стартовала 25 февраля. Первым в городе прививку получил заведующий детским отделением одесской инфекционки Сергей Костенко.
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