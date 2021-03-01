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Вакцинация от коронавируса: у одесских медиков появились побочные эффекты

Вакцинация от коронавируса: у одесских медиков появились побочные эффекты

В Одессе прививку от коронавируса получили уже 60 медиков.

Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 1 марта.

По словам чиновницы, первыми прививку получили сотрудники одесской инфекционки (40 человек), а также неотложной и экстренной помощи (20 человек).

Между тем, Якименко отметила, что после вакцинации у 22 медиков наблюдалось повышение температуры от 37,2 до 38,5 градусов и ухудшение общего состояния.

«26 сотрудников больницы по разным причинам отказались от вакцинации», – рассказала глава горздрава.

Всего в рамках первого этапа вакцинации в Одессе планируют вакцинировать 1028 человек, среди которых 496 медиков и работников лабораторий.

Напомним, в Одессе вакцинация от коронавируса стартовала 25 февраля. Первым в городе прививку получил заведующий детским отделением одесской инфекционки Сергей Костенко.

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1 комментарий
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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Сергей
Сергей
10 секунд назад

“инфекционка” звучит плохо, это грубое просторечье, режет слух. Значительно лучше “инфекционная больница”

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