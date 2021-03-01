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Антикоррупционный суд отстранил от должности замдиректора порта «Южного» – что случилось?

Антикоррупционный суд отстранил от должности замдиректора порта «Южного» – что случилось?

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила отстранить от занимаемой должности первого замдиректора морского торгового порта «Южного» Одесской области Романа Инде.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По данным САП, таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора. Инде отстранен от должности на время досудебного расследования – до 27 апреля 2021 года.

Напомним, в конце 2020 года Высший антикоррупционный суд арестовал первого замдиректора порта «Южного» Романа Инде и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 21,2 млн грн.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении и задержали действующего, а также бывшего зама директора порта «Южного» по подозрению в финансовых махинациях, которые нанесли бюджету предприятия колоссальные убытки.

Следствие установило, что первый замдиректора порта «Южного» Роман Инде вместе с бывшим замдиректора этого же госпредприятия Олегом Трайдакало и руководителем частной компании Никитой Жеребцовым организовали схему, по которой госпредприятие в течение 2017-2018 годов незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.

Всего в данном деле фигурируют 11 человек.

Фото: пресс-служба порта «Южного»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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