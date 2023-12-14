Обшуки в колишнього одеського військкома: як виглядають іспанські маєтки Борисова (фото)

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

У повідомленні йдеться, що обшуки проводилися спільно з іспанською поліцією.

Нагадаємо, Євгена Борисова звинувачують у незаконному збагаченні — його родина за час повномасштабної війни придбала майно за кордоном на суму близько 4,5 млн євро.

У грудні 2022 року на імʼя своєї матері Борисов організував покупку будинку вартістю понад 4 млн євро. Площа будинку складає 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м.

А у лютому 2023 року разом з дружиною Борисов придбав офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро. Площа приміщення складає 223,9 кв. м.

Ще Борисова звинувачують у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин та в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

Євгена Борисова затримали Євгена Борисова у Києві 24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП. Того ж місяця підозрюваного було звільненого з військової служби. Наразі колишній одеський військком знаходиться під вартою.

13 грудня 2023 року на об’єктах іноземної нерухомості було проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні.

Під час обшуків вилучено слідчі вилучили документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.

Компетентний орган Іспанії наклав арешт на нерухомість військкома – віллу та офісне приміщення.

Окрім того, суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексвійськкома Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.

Доходи військкома Борисова також дослідили представники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ними виявлено 188 млн грн незаконно зароблених грошей.

За вчинені правопорушення колишньому військкому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Серед раніше арештованого майна:

земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;

два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м;

домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;

дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;

автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 2021 року;

автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску;

автомобіль Audi A6 1999 року випуску та інше.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, раніше “Одеське життя” писало, що розслідування кримінальної справи щодо колишнього одеського військкома Євгена Борисова вирішили закрити від суспільства. Тепер досудове розслідування щодо Борисова не буде публічно розголошуватись.

Про це повідомив начальник відділу інформаційної політики та комунікацій спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Едуард Плешко.