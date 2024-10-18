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В Одессе взрывы и пожары: россия атаковала город ракетами (видео) ОБНОВЛЕНО

В Одессе взрывы и пожары: россия атаковала город ракетами (видео) ОБНОВЛЕНО

Вечером 18 октября во время воздушной тревоги раздались несколько взрывов. Предварительно, российские агрессоры нанесли по городу ракетный удар. В результате загорелось несколько жилых домов. Подробнее — в новости “Одесской Жизни”.

О ракетной опасности официально сообщили в 20:42. Мониторинговые каналы предупредили, что в море российская тактическая авиация и есть угроза применения крылатых ракет. В 21:01 очевидцы написали в одесских пабликах о двух сильных взрывах, раздававшихся в городе. После чего последовали сообщения о возгораниях.

Прилеты официально подтвердили и городские власти. По информации одесской мэрии, в результате российской ракетной атаки в Одессе повреждена жилая застройка. На месте возник пожар. На месте работают спасательные и оперативные службы. Пострадали ли люди, пока неизвестно.

После этого, в 22:34, была объявлена тревога ​​из-за появившихся в небе Одесской области вражеских ударных БПЛА.

Обновлено

По данным Одесского городского совета, погибших и пострадавших нет. Там сообщили, что в результате ракетной атаки на Одессу, по предварительным данным, повреждена трехэтажка и более 10 частных домов.

Исполняющий обязанности городского головы Александр Филатов (мэр Геннадий Труханов сейчас в командировке) отметил, что в настоящее время информация о погибших и пострадавших не поступала.

После выполнения задач оперативными службами будут привлечены коммунальные службы. Видео с места прилета смотрите на нашем телеграм-канале:

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