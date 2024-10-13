Новости Одессы и Одесской области

Россияне атаковали баллистикой Одесский район – что известно о последствиях

Россияне атаковали баллистикой Одесский район – что известно о последствиях

Вечером субботы, 12 октября 2024 года, враг выпустил по Одесскому району две баллистические ракеты.

Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По словам главы региона, в результате атаки несколько человек получили легкие ранения.

«Вчера вечером также по Одесскому району были выпущены две баллистические ракеты. К счастью, они целей задуманных не достигли, но несколько человек получили нетяжкие повреждения, им оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказал Кипер.

Глава ОВА также напомнил, что в течение предыдущих двух ночей российские войска также атаковали припортовую инфраструктуру Одесщины. Погибли 14 человек. Некоторые пострадавшие до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером субботы, 12 октября, российские агрессоры снова атаковали баллистикой Одесскую область. Мощный взрыв был слышен и в Одессе.

Вечером 10 октября враг также нанес удар по области баллистикой. Удар пришелся по одному из фермерских хозяйств Одесского района. Тогда погибли 4 человека.

А вечером 9 октября российские оккупанты атаковали баллистикой портовую инфраструктуру Одесской области, повредив гражданское судно под флагом Панамы. Погибли пять человек, еще семь получили тяжелые ранения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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