Обновленная информация об обстреле Одессы: сколько погибших, раненых, что со светом и газом

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Всего в лечебные учреждения обратилось 55 человек. Получают стационарное лечение 42 человека. 9 человек в тяжелом состоянии. Погибли 20 одесситов, в том числе 1 медик и 1 спасатель ГСЧС.

Отремонтировать поврежденный газопровод и вернуть газ в дома одесситов обещают до конца 16 марта. Без голубого топлива остаются 800 абонентов.

Аварийные и коммунальные службы продолжают работу на месте.

Читайте также: Последствия ракетной атаки по Одессе 15 марта: число погибших уже 20 (фоторепортаж, видео)

Напомним, что в первой половине дня 15 марта 2024 года россия запустила по Одессе две баллистические ракеты. В результате был разрушен объект гражданской инфраструктуры (база отдыха) на Даче Ковалевского, также пострадали дома в частном секторе. Погибли два десятка одесситов, более полусотни было ранено.

Уже известно, что среди погибших были бывший заместитель мэра Одессы и руководители областного управления Нацполиции.

Также погибли фельдшер и пожарный, которые приехали на место прилета для оказания помощи пострадавшим. Их убила вторая ракета, попавшая в тоже место.

Читайте также: Что сделал для Одессы погибший Сергей Тетюхин, бывший заместитель мэра города