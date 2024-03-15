Новости Одессы и Одесской области

Обновленная информация об обстреле Одессы: сколько погибших, раненых, что со светом и газом

Обновленная информация об обстреле Одессы: сколько погибших, раненых, что со светом и газом

15 марта 2024 года в результате ракетных обстрелов Одессы пострадали 75 человек, из них 20 человек погибли. Энергетики сумели восстановить электроснабжение. Газоснабжение восстановят 16 марта.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Всего в лечебные учреждения обратилось 55 человек. Получают стационарное лечение 42 человека. 9 человек в тяжелом состоянии. Погибли 20 одесситов, в том числе 1 медик и 1 спасатель ГСЧС. 

Отремонтировать поврежденный газопровод и вернуть газ в дома одесситов обещают до конца 16 марта. Без голубого топлива остаются 800 абонентов.

Аварийные и коммунальные службы продолжают работу на месте.

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Напомним, что в первой половине дня 15 марта 2024 года россия запустила по Одессе две баллистические ракеты. В результате был разрушен объект гражданской инфраструктуры (база отдыха) на Даче Ковалевского, также пострадали дома в частном секторе. Погибли два десятка одесситов, более полусотни было ранено.

Уже известно, что среди погибших были бывший заместитель мэра Одессы и руководители областного управления Нацполиции.

Также погибли фельдшер и пожарный, которые приехали на место прилета для оказания помощи пострадавшим. Их убила вторая ракета, попавшая в тоже место. 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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