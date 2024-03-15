Оновлена інформація про обстріл Одеси: скільки загиблих, поранених, що зі світлом та газом

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Загалом до лікувальних закладів звернулося 55 осіб. Отримують стаціонарне лікування 42 особи. 9 осіб у тяжкому стані. Загинули 20 одеситів, у тому числі 1 медик та 1 рятувальник ДСНС.

Відремонтувати пошкоджений газопровід і повернути газ у будинки одеситів обіцяють до кінця 16 березня. Без блакитного палива залишаються 800 абонентів.

Аварійні та комунальні служби продовжують роботу на місці.

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Нагадаємо, що в першій половині дня 15 березня 2024 року росія запустила по Одесі дві балістичні ракети. В результаті було зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури (база відпочинку) на Дачі Ковалевського, також постраждали будинки у приватному секторі. Загинули два десятки одеситів, понад півсотні було поранено.

Вже відомо, що серед загиблих були колишній заступник мера Одеси та керівники обласного управління Нацполіції.

Також загинули фельдшер та пожежник, які приїхали на місце прильоту для надання допомоги постраждалим. Їх убила друга ракета, яка потрапила в те саме місце.

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