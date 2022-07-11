Обнародованы фото сегодняшней ракетной атаки в Одесской области (фото)

Оперативное командование «Юг» обнародовало фото последствий ракетного удара по территории Одесской области сегодня утром, 11 июля 2022.

Напомним, утром понедельника. 11 июля, враг нанес по Одесчине ракетный удар с применением авиации. Рашистские агрессоры продолжают атаковать прибрежную полосу, производственную и критическую инфраструктуру региона.

На фото представлены последствия попадания ракеты в частный дом в одном из прибрежных сел.

По данным ОК «Юг», ударная волна повредила стоящие рядом дома, деревья и машины. Пожара не возникло. Пострадавших и жертв не было.

На месте разбора завалов работают спасатели.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по Одесской области в 11:30 из самолетов Су-27, Су-30 и Су-35 было выпущено семь ракет.

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