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Обнародованы фото сегодняшней ракетной атаки в Одесской области (фото)

Обнародованы фото сегодняшней ракетной атаки в Одесской области (фото)

Оперативное командование «Юг» обнародовало фото последствий ракетного удара по территории Одесской области сегодня утром, 11 июля 2022.

Напомним, утром понедельника. 11 июля, враг нанес по Одесчине ракетный удар с применением авиации. Рашистские агрессоры продолжают атаковать прибрежную полосу, производственную и критическую инфраструктуру региона.

Ракетный удар по Одесской области 11 июля 2022-4

На фото представлены последствия попадания ракеты в частный дом в одном из прибрежных сел.

Ракетный удар по Одесской области 11 июля 2022-2

По данным ОК «Юг», ударная волна повредила стоящие рядом дома, деревья и машины. Пожара не возникло. Пострадавших и жертв не было.

Ракетный удар по Одесской области 11 июля 2022-3

На месте разбора завалов работают спасатели.

Ракетный удар по Одесской области 11 июля 2022-5

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по Одесской области в 11:30 из самолетов Су-27, Су-30 и Су-35 было выпущено семь ракет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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