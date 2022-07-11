Новости Одессы и Одесской области

Россия нанесла ракетный удар по Одесской области: в пригороде видны клубы дыма

Россия нанесла ракетный удар по Одесской области: в пригороде видны клубы дыма

Утром 11 июля 2022 гола российские войска снова ударили крылатыми ракетами по Одесской области. Очевидцы сообщают о клубах дыма, видных в пригороде.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. Очевидцы же сообщают о том, что в области было слышно несколько мощных взрывов, после чего стали видны два столба дыма.

Впрочем, говорить о том, что это именно прилеты – рано. Бывает, что ПВО сбивает ракеты, те падают и не месте падения остатков начинаются возгорания.

Вскоре после серии взрывов последовал еще один, громче предыдущих. Очевидцы говорят, что это сработало ПВО и ракету удалось сбить.

Продолжаем ждать официальную информацию. «Одесская Жизнь» и дальше следит за ситуацией.

ОБНОВЛЕНО Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщает: «Одесщина. Ракетная атака 4 ракетами. Одна попала в объект инфраструктуры. Другая информация уточняется.»

Информация обновляется…

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить