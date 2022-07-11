Россия нанесла ракетный удар по Одесской области: в пригороде видны клубы дыма

Утром 11 июля 2022 гола российские войска снова ударили крылатыми ракетами по Одесской области. Очевидцы сообщают о клубах дыма, видных в пригороде.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. Очевидцы же сообщают о том, что в области было слышно несколько мощных взрывов, после чего стали видны два столба дыма.

Впрочем, говорить о том, что это именно прилеты – рано. Бывает, что ПВО сбивает ракеты, те падают и не месте падения остатков начинаются возгорания.

Вскоре после серии взрывов последовал еще один, громче предыдущих. Очевидцы говорят, что это сработало ПВО и ракету удалось сбить.

Продолжаем ждать официальную информацию. «Одесская Жизнь» и дальше следит за ситуацией.

ОБНОВЛЕНО Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщает: «Одесщина. Ракетная атака 4 ракетами. Одна попала в объект инфраструктуры. Другая информация уточняется.»

Информация обновляется…