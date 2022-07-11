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Ракетная атака по Одесчине 11 июля: что известно?

Ракетная атака по Одесчине 11 июля: что известно?

Сегодня утром, 11 июля 2022 года, враг нанес по территории Одесской области два ракетных удара с применением авиации.
Произошедшее прокомментировали в пресс-службе Оперативного командования «Юг».

«Враг продолжает атаковать прибрежную полосу, производственную и критическую инфраструктуру региона. 4 ракеты Х-31 были выпущены из Су-30»,

– отмечается в сообщении.

Зафиксировано попадание ракеты в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных селений. Ударной волной были повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили.

К счастью, обошлось без возгорания.

Пострадавших и жертв нет.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели – разбирают завалы.

Кроме того, сообщается о прилете в объект портовой инфраструктуры.

Еще три ракеты Х-31 были направлены по сельскохозяйственным угодьям региона. Но и в этом случае пожаров не возникло. Пострадавших нет.

Как сообщала «Одесская жизнь», утром 11 июля 2022 гола рашисты снова ударили крылатыми ракетами по Одесской области. По словам очевидцев, в области было слышно несколько мощных взрывов, после чего стали видны два столба дыма.

Также сообщалось, что ракеты были выпущены с самолетов над территорией оккупированного Крыма.

Фото иллюстративное, Pravda.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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