Об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

«303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена», – пишет глава государства.

Он также уточнил, что сегодня домой возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

«Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена!», – добавил президент.

Во время состоявшегося на днях первого обмена в Украину вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

Во время второго обмена стороны получили по 307 человек – все военные.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, среди них военные ВСУ, в том числе из десантно-штурмовых и беспилотных войск, а также Военно-морских сил, ТРО, а также пограничники и нацгвардейцы. Они военные воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Некоторые из них находились в плену с 2022 года.

Напомним, договоренность об освобождении 1000 украинцев из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции украинской и российской делегаций 16 мая 2025 года.

Как сообщали во время переговоров в Стамбуле западные СМИ, вопрос обмена пленными якобы подняла турецкая сторона, когда переговоры начали заходить в тупик.

Отметим, что соглашения о прекращении огня в тот день стороны так и не достигли.

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне Пасхи, 19 апреля, Украина и Россия провели большой обмен пленными. Тогда из российского плена освободили 277 украинцев.

А 19 марта этого года Украина вернула домой 197 военнопленных.

Фото: Telegram/Zelenskiy