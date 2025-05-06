Такой радостной новостью поделился на своих страницах в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши – свободны. Наши дома… Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены в тюрьму с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности. Мы вернули их», – написал глава государства.

Как уточнили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных сегодня военнопленных – бойцы ВСУ, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Всего домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта. Они воевали на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Киевской областях. Также среди них бойцы из гарнизона Мариуполя.

Президент благодарит всех, кто работал над этим обменом, в частности партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов, а также «тех, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену».

«Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждого», – добавил Зеленский.

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне Пасхи, 19 апреля, Украина и Россия провели большой обмен пленными. Тогда из российского плена освободили 277 украинцев.

А 19 марта Украина вернула домой 197 военнопленных.

Читайте также: «Не дай Бог, чтобы вы это почувствовали»: последнее слово азовца из Одесской области для россиян.