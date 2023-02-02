От отца к сыну: династия трактористов-механизаторов из Новотроицкого

Семейная династия трактористов-механизаторов Терещенко из Новотроицкого Любашевского общества сохранила давнюю традицию передачи родительского ремесла детям, а дальше — внукам. Семья самоотверженных тружеников работает в ООО «Тилигул».

В хозяйстве до сих пор добрым словом вспоминают тракториста Валерия Николаевича Терещенко. Хороших и теплых слов не жалеет в его адрес глава агропредприятия Владимир Патрикан.

Без Терещенко, еще при колхозе, не обходились никакие полевые работы, заготовка кормов.

Династия Терещенко — трактористы-механизаторы

Механизатор все производственные задачи всегда выполнял доброкачественно и своевременно. Свои профессиональные знания он передал сыну Тарасу.

Еще мальчиком тот почувствовал тягу к технике и ловко осваивал различные механизмы. Бывало, уставший отец присядет в холодке отдохнуть, а его малолетний сын сразу несется к гусеничному трактору Т-74, садится в кабину, плотно хватается за рычаги, чтобы пахать послежнивный клинец.

При необходимости помогал отцу чинить технику. Каждое лето Тарас Терещенко, в этом году отпраздновавший 50-летний юбилей, овладевал тяжелой механизаторской наукой, освоив до окончания школы весь имеющийся в хозяйстве машинно-тракторный автопарк. Сейчас умело управляет «джондирами» и другой передовой иностранной и отечественной техникой.

Внук также управляет трактором

Родительским и дедушкиным путём механизатора пошел сын Тараса Валерьевича Роман, также с детства привычный к земледельческому труду.

Так отец и сын Терещенко, сочетая собственный опыт со знаниями старшего поколения, с энтузиазмом берутся за тяжелый земледельческий труд, достигая значительных производственных высот.

А еще славны наши Терещенки тем, что их род происходит от знаменитых украинских сахарозаводчиков. Фамильное древо бережно выписал для потомков их родственник Петр Демидович Терещенко, 1928 года. Исследователь представил свою кропотливую генеалогическую работу родственникам в 1999 году, засвидетельствовав архивными документами, что их род происходит от одного из сыновей украинского предпринимателя и мецената.