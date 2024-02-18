В Одессе продают самый старый дом в городе

Только в прошлом году “Одесская Жизнь” подробно рассказывала про историю самого старого дома на улице Пастера (и, по городским легендам, в городе). И вот, на аукционе Прозорро появилось объявление о его продаже.

По данным аукциона, сейчас зданием владеет компания Митридат Одесса, и хочет получить за него минимум 11 миллионов 904 тысячи гривен.

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Во столько владальцы оценили памятник архитектуры в центре города площадью 1200 квадратных метров. При этом задние продается как нежилое помещение, хотя ранее там были квартиры одесситов.

Сейчас здание, как и многие старые одесские дома, выглядит обветшалым, но раньше это был роскошный дом в неоготическом стиле, созданный одним самых прославленных одесских архитекторов — итальянцем Франческо Боффо. Дом был сдан в 1835 году.

Заказчик возведения дома Бражинский был городским чиновником, но прослужил в Одессе недолго. Уже спустя 5 лет дом сменил и владельца, и имя, став домом Фалька.

Но в реестре памятников архитектуры записан под именем первого владельца — Бражинского. Кстати, встречаются и другие написания фамилии — Брежинский и Брижинский. Но в официальных документах используется именно буква А как третья в фамилии первого владельца здания.

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