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Новий власник винзаводу на Французькому бульварі зніс частину будівель: що відбувається

Новий власник винзаводу на Французькому бульварі зніс частину будівель: що відбувається

В Одесі знесли частину будівель винзаводу, розташованого на Французькому бульварі, 10. Одесити припустили, що нові власники ТОВ “Каплор 7” розчищають територію під забудову. На ситуацію відреагували в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради.

Начальник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв повідомив, що 1 серпня відбулося обстеження зазначеного об’єкта. Комісія зафіксувала факт часткового демонтажу нежитлових будівель. За інформацією Авдєєва, вони не є об’єктами культурної спадщини.

винзавод на Французькому бульварі

Власником нежитлових будівель є компанія “Каплор 7”. За даними ДАБК, документи для проектування об’єкта будівництва їм не видали. У реєстрі будівельної діяльності також відсутня інформація про реєстрацію дозвільних документів за цією адресою.

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винзавод на Французькому бульварі

Як зазначив Олександр Авдєєв, наразі будь-які роботи на об’єкті зупинено.

Зазначимо, компанії “Каплор 7” на праві приватної власності належать нежитлові будівлі винзаводу загальною площею 18 тисяч 450,5 кв.м. При цьому земельна ділянка використовується на підставі договору оренди терміном 15 років.

Нагадаємо, завод “Одесавинпром” у 2021 році приватизувала компанія “Каплор 7”. За об’єкт вона заплатила майже 235 мільйонів гривень. Обов’язковими умовами продажу було збереження профілю діяльності ЦМК “Одесавинпром” – виробництво вин. Також компанію зобов’язали укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури – будівлю Радгоспвінтресту, 1895 року. Проте в Одесі давно висловлюють побоювання, як би територію підприємства не забудували. Вже в дуже вдалому місці воно розташоване.

 

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