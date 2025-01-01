Новый год 1 января совпадает еще и с большим церковным праздником

В 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) осуществила переход на новоюлианский календарь, в результате чего праздники с фиксированной датой переместились на 13 дней вперед. Этот новый календарь более точный и совпадает с тем, по которому живет светское общество. Однако в другой церкви – Украинской Православной Церкви, продолжают придерживаться юлианского календаря (старого стиля).

Какие церковные праздники отмечают в Украине по новому стилю

Православные верующие 1 января (что соответствует 14 января по старому стилю) празднуют Обрезание Господне и чтут память святителя Василия Великого (Кесарийского).

Жизнеописание Василия разворачивается в IV веке в Кесарии Каппадокийской, где он родился в благородной состоятельной христианской семье. Его первой наставницей была бабушка, которую почитали как мудрую христианку. После утраты отца юный Василий отправился получать образование сначала в Константинополь, а затем — в Афины. Его интеллектуальный багаж охватывал основательные знания по математике, физике, астрономии, философии, медицине и риторике. Вернувшись в родной край, Василий сначала преподавал ораторское искусство, а позже принял духовный сан диакона, а затем пресвитера. Несмотря на времена преследований христиан, он бесстрашно защищал православное учение и произносил проповеди, благодаря чему заслужил глубокое уважение и искреннюю любовь прихожан.

Наследие Василия включает многочисленные богословские труды — толкования псалмов, трактаты в защиту учения о Святой Троице, наставления о Крещении и другие духовные произведения. Ему также приписывают создание иконостаса и авторство многих проповедей и молитв.

Праздник обрезания Господня

Обрезание Господне занимает важное место среди православных праздников. В этот день вспоминают, как Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в храм, где во время наречения имени совершили обряд обрезания. По новому календарю этот праздник приходится на 1 января — восьмой день после Рождества Христова.

Какой церковный праздник отмечают 1 января по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня чтят память преподобного Ильи Муромца, Печерского. Подробнее об этом празднике и связанных с ним ограничениях «Одесская Жизнь» освещала ранее.

Васильев день: народный праздник и приметы 1 января

Наблюдения этого дня дают подсказки о будущей погоде и урожайности:

мощный ветер предвещает щедрый урожай фруктов;

далекое расхождение эха предвещает лютые морозы;

утренний иней на ветвях деревьев — признак урожайного года;

активное щебетание снегирей предвещает снегопад.

В народной традиции 1 января почитают как Васильев день. По поверью, если первым встретишь на улице мужчину, это принесет удачу в течение всего года.

Чего следует избегать в этот день

В этот церковный праздник не рекомендуется употреблять бранные слова, провоцировать конфликты, поддаваться гневу, обижать близких, лелеять недобрые мысли, желать кому-то зла, избегать труда, отказывать в помощи. Церковь предостерегает от проявлений жадности, зависти, сплетен и мстительности.

Народные предостережения на этот день включают: чрезмерное употребление алкоголя и пищи, заключение брака, охоту и забой скота, уборку помещения и вынос мусора, денежные займы (как предоставление, так и получение). Считается, что нарушение этих предостережений может навлечь беду.

Что разрешается делать 1 января

В этот православный праздник принято обращаться к святому Василию с молитвами о защите от невзгод, недугов и недоброжелателей. Считается, что святой помогает достичь душевного равновесия, также он считается покровителем учащихся и свиноводства.

Традиция поощряет собираться семьей за общей трапезой, обмениваться пожеланиями здоровья, благополучия и мира, просить прощения, отпускать обиды. Благотворительность 1 января особенно одобряется — считается, что помощь нуждающимся приближает людей к Господу и очищает от грехов.

По народным верованиям, первым порог жилища должен переступить мужчина, особенно благоприятным знаком считается, если он светловолосый — это должно принести дому счастье и процветание.

Особая традиция Васильева дня — посевание, когда юноши-подростки, набрав зерна, посещают жилища и, рассыпая зерно, желают хозяевам здоровья и достатка. Это зерно нельзя заметать — оно считается оберегом, его собирают через определенное время и хранят до весеннего сева. Также 1 января принято загадывать желания — существует убеждение, что они непременно сбудутся.

Кто празднует именины 1 января

По новому церковному календарю сегодня именины отмечают Григорий, Петр, Трофим, Платон, Николай, Иван, Вячеслав, Богдан, Александр, Федот, Василий.

По старому стилю день ангела празднуют Григорий, Илья и Тимофей.

Читайте также: Какими церковными календарями сегодня пользуются основные церкви в Украине: в чем их различия