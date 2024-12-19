Илья Муромец и Николай Чудотворец: как правильно провести праздник 19 декабря

Сегодня, 19 декабря 2024 года (1 января по старому стилю) православная церковь вспоминает преподобного Илью Муромца, Киево-Печерского. О традициях, приметах и запретах дня, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю, рассказывает «Одесская жизнь».
Преподобный Илья Муромец: прототип известного богатыря
Преподобный Илья Муромец Печерский – легендарный богатырь, о котором рассказывают десятки былин, но он также – и реальный человек, мощи которого находятся в Киево-Печерской лавре.
Родился Илья в XII веке. Согласно украинским былинам, он был родом из «города Муромль». По мнению некоторых украинских исследователей, речь идет о городе Моровийск (ныне село Моровск Черниговской области Украины). Аргументом в пользу этого мнения называется скорость, с которой Илья добрался до Киева – это можно было сделать только из Моровийска. Но русские былины утверждают, что Илья происходит из села Карачарово под Муромом (Владимирская область России).
Известно, что с детства и до 33 лет Илья был парализован – все это время он просидел «на печи». Но в какой-то момент чудесным образом получил исцеление от трех вещих старцев – калек-прохожих. По преданию, ими были Христос и два апостола.
По преданию, Илья Муромец после выздоровления стал бравым воином и отличался недюжинной силой, еще одним его прозвищем стало Чоботок, которое он получил за то, что однажды отбился от неприятелей чоботом. И былинный, и реальный Илья Муромец обладал высокими нравственными качествами и сражался не ради славы или корысти, а ради справедливости.
Илия – это монашеское имя святого, а постриг в монахи в Киево-Печерской лавре он принял в конце жизни, возможно, перед смертью. По мнению историков, погиб Илья, когда лавру разгромили половцы. Есть и другая версия: будучи тяжелораненым после битвы с половцами, Илья решил принять постриг.
Умер святой предположительно около 1188 года, примерно на 45-м году жизни, а его мощи находятся в Киево-Печерской лавре, в Ближних пещерах.
По юлианскому календарю сегодня день святого Николая Чудотворца.
О чем говорят приметы на 19 декабря
По приметам этого дня судят, какими будут погода и урожай:
- день холодный и ясный выдался – год будет хлебородный;
- сколько снега выпало в этот день – столько весной травы будет;
- мороз 19 декабря – к майской непогоде.
В народе 19 декабря – праздник Ильи Муромца. Замечено, что если в это время все занесет снегом, то снегопады продлятся до начала января.
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Что нельзя делать сегодня
- Не следует много работать, особенно тяжело физически, потому что любые дела могут отвлечь от человека благополучие.
- Также не следует брать и давать взаймы – это приведет к году бедности.
Что можно делать сегодня
- Сегодня верующие обращаются с молитвами к преподобному Илье. Он считается защитником слабых и обездоленных, а также покровителем военных. Святому молятся о защите военнослужащих, а также обращаются с просьбами исцелить слабых здоровьем детей, помочь в излечении от детского церебрального паралича, восстановиться после травм позвоночника, паралича.
- Продолжается Рождественский пост, поэтому важно соблюдать правила, есть только постную пищу, проводить время в размышлениях о духовном.
У кого День ангела 19 декабря
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Илья и Тимофей;
- По старому стилю день ангела у Максима и Николая.