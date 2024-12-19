Илья Муромец и Николай Чудотворец: как правильно провести праздник 19 декабря

Преподобный Илья Муромец: прототип известного богатыря

Преподобный Илья Муромец Печерский – легендарный богатырь, о котором рассказывают десятки былин, но он также – и реальный человек, мощи которого находятся в Киево-Печерской лавре.

Родился Илья в XII веке. Согласно украинским былинам, он был родом из «города Муромль». По мнению некоторых украинских исследователей, речь идет о городе Моровийск (ныне село Моровск Черниговской области Украины). Аргументом в пользу этого мнения называется скорость, с которой Илья добрался до Киева – это можно было сделать только из Моровийска. Но русские былины утверждают, что Илья происходит из села Карачарово под Муромом (Владимирская область России).

Известно, что с детства и до 33 лет Илья был парализован – все это время он просидел «на печи». Но в какой-то момент чудесным образом получил исцеление от трех вещих старцев – калек-прохожих. По преданию, ими были Христос и два апостола.

По преданию, Илья Муромец после выздоровления стал бравым воином и отличался недюжинной силой, еще одним его прозвищем стало Чоботок, которое он получил за то, что однажды отбился от неприятелей чоботом. И былинный, и реальный Илья Муромец обладал высокими нравственными качествами и сражался не ради славы или корысти, а ради справедливости.

Илия – это монашеское имя святого, а постриг в монахи в Киево-Печерской лавре он принял в конце жизни, возможно, перед смертью. По мнению историков, погиб Илья, когда лавру разгромили половцы. Есть и другая версия: будучи тяжелораненым после битвы с половцами, Илья решил принять постриг.

Умер святой предположительно около 1188 года, примерно на 45-м году жизни, а его мощи находятся в Киево-Печерской лавре, в Ближних пещерах.

По юлианскому календарю сегодня день святого Николая Чудотворца.

О чем говорят приметы на 19 декабря

По приметам этого дня судят, какими будут погода и урожай:

день холодный и ясный выдался – год будет хлебородный;

сколько снега выпало в этот день – столько весной травы будет;

мороз 19 декабря – к майской непогоде.

В народе 19 декабря – праздник Ильи Муромца. Замечено, что если в это время все занесет снегом, то снегопады продлятся до начала января.

Что нельзя делать сегодня

Не следует много работать, особенно тяжело физически, потому что любые дела могут отвлечь от человека благополучие.

Также не следует брать и давать взаймы – это приведет к году бедности.

Что можно делать сегодня

Сегодня верующие обращаются с молитвами к преподобному Илье. Он считается защитником слабых и обездоленных, а также покровителем военных. Святому молятся о защите военнослужащих, а также обращаются с просьбами исцелить слабых здоровьем детей, помочь в излечении от детского церебрального паралича, восстановиться после травм позвоночника, паралича.

Продолжается Рождественский пост, поэтому важно соблюдать правила, есть только постную пищу, проводить время в размышлениях о духовном.

У кого День ангела 19 декабря