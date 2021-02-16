Новый ТОП-чиновник и «ароматные» плиты Аркадии: самые интересные новости Одессы 15 февраля

В понедельник, 15 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.
В мэрии Одессы назначили нового руководителя департамента коммунальной собственности.
Матрос-моторист из Измаила Одесской области Александр Чебан-Лянка снял скрытой камерой процесс сдачи экзаменов на присвоение квалификации. Снимал он процесс электронного тестирования.
В Одессе на Николаевской дороге будет еще одна полоса для транспорта по направлению из центра Одессы в сторону поселка Котовского.
В одесской Аркадии горожане заметили, как на плитах прямо в море сливают предположительно канализационные стоки.
Не прошло и несколько ясных дней, как Одессу в очередной раз накрыл снегопад.