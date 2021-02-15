Электронное тестирование моряков: матрос из Одесской области снял экзамен на видео

Это было в помещении «Морречсервиса», который является посредником между Государственной экзаменационной комиссией и моряками, сообщает Бессарабия UA.

Сообщается, что моряк пришел в заранее назначенные ему дату и время, однако ему заявили, что его заявка все еще обрабатывается. Александра пригласили в экзаменационный класс только после того, как тот попытался дозвониться на горячую линию антикоррупционного отдела.

После прохождения тестирования система показала, что Александр не ответил верно ни на один вопрос. Однако позже моряк получил сообщение о том, что его результаты все-таки одобрены, но по каким критериям — неизвестно.